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Dienstag, 28.07.2020 - 18:00
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Missbrauch gezielt geplant und umgesetzt

Neun Jahre und sechs Monate Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung, so lautet das Urteil, das der Vorsitzende Richter am Landgericht Limburg, Andreas Janisch, gegen den Hauptangeklagten des Elysium-Prozesses gesprochen hat.

Von Andreas E. Müller
Beim Prozessbeginn 2018 verbergen die Angeklagten ihre Gesichter hinter Akten. Jetzt hat das Limburger Landgericht das Urteil gegen den Hauptangeklagten bestätigt. Archivfoto: Thomas Frey/dpa

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