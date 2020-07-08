Mittwoch,
08.07.2020 - 12:11
2 min
Mit 215 Steinen zum Gesellenbrief
Geschafft: Die Bauhandwerks-Innung beglückwünscht den Maurer-Nachwuchs.
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