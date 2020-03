Mit 2,4 Promille geht's zum Einkaufsmarkt

Jetzt teilen:

Bad Camberg/Selters-Niederselters (red). Alkoholisiert und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war nach Polizeiangaben am Montagabend ein 60-jähriger Skoda-Fahrer in der Limburger Straße in Bad Camberg unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der Mann aus Richtung Erbach und bog gegen 19.45 Uhr von der Limburger Straße auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Beim Einfahren auf den Parkplatz stieß der Skoda dann mit einem auf dem Parkplatz wartenden Audi zusammen.

Nach einem kurzen Gespräch mit der 45 Jahre alten Audifahrerin sei der 60-Jährige wieder in seinen Skoda gestiegen und in Richtung Erbach davongefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Anhand des von Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte der Wagen von einer auf dem Weg zur Unfallstelle befindlichen Streife auf der Bundesstraße 8 in Höhe von Niederselters angetroffen und im Anschluss kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der 60 Jahre alte Skoda-Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindestens 2,4 Promille, weshalb der 60-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme begleiten musste. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.