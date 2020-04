Mit 2,8 Promille am Steuer

Jetzt teilen:

Limburg-Lindenholzhausen (red). Am Mittwochmorgen wurde in Lindenholzhausen im Bereich der Kreuzung Frankfurter Straße/Mensfelder Straße ein Opel Corsa bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw erheblich beschädigt. Der 80 Jahre alte Opel-Fahrer war gegen 9.45 Uhr auf der Mensfelder Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße unterwegs, als er aufgrund einer für ihn rot zeigenden Ampel anhalten musste. Während der Opel wartete, bog ein Lkw von der Frankfurter Straße nach links auf die Mensfelder Straße ab und touchierte dabei den Opel.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann laut Polizeibericht fest, dass der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindestens 2,8 Promille, was für den 35-Jährigen eine Blutentnahme bedeutete.