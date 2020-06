Mit Alkohol, ohne Führerschein

Jetzt teilen:

Limburg (red). Alkoholisiert und ohne Führerschein ist in der Nacht zu Sonntag ein BMW-Fahrer in Limburg unterwegs gewesen.

Er war gegen 0.50 Uhr aufgefallen, weil er in der Innenstadt zu schnell fuhr. Die alarmierte Polizeistreife fand aber zunächst nur den Wagen, der am Kornmarkt geparkt war. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Er konnte aber kurze Zeit später am Neumarkt durch Zeugenhinweise gefunden werden. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und musste eine Blutprobe abgegeben. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.