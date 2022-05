Mit dem Schienenbus durch Dilltal und Westerwald fahren

Die Westerwälder Eisenbahnfreunde setzen eine Schienenbusgarnitur der Baureihe VT/VB/VS 98 ein. Foto: Westerwälder Eisenbahnfreunde

WESTERBURG/LIMBURG/WETZLAR - Die Westerwälder Eisenbahnfreunde laden für Pfingstsonntag, 5. Juni, zu einer großen Westerwaldrundfahrt mit einer Uerdinger Schienenbusgarnitur der Baureihe VT/VB/VS 98 ein.

Die Fahrt beginnt um 8.30 Uhr in Limburg und führt über die Lahntalbahn bis Wetzlar. Nach einem Richtungswechsel wird dann die Dillstrecke bis Haiger und anschließend die Hellertalbahn nach Betzdorf befahren. Weiter geht es über die Oberwesterwaldbahn bis Westerburg. Dort können während eines rund zweistündigen Aufenthaltes das Eisenbahnplakatmuseum und der Erlebnisbahnhof besichtigt werden. Gegen 14 Uhr ist die Rückfahrt nach Limburg vorgesehen.

Der Fahrpreis, inclusive Eintritt im Eisenbahnplakatmuseum und im Erlebnisbahnhof Westerburg, beträgt 59 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@erlebnisbahnhof-westerwald.de oder per Telefon 01 70-6 58 49 23.