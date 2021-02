Mit "Good News" Richtung Ostern

Der Limburger Dom ist das Herzstück des Bistums Limburg. In der Pandemie möchte das Bistum die Fastenzeit einmal anders begehen und gute Nachrichten sammeln. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

LIMBURG - Mit guten Nachrichten, Hoffnung und ganz viel Zuversicht: So startet das Bistum Limburg in die Fastenzeit. Bis zum Osterfest am ersten Aprilwochenende werden auf der Sonderseite good-news.bistumlimburg.de hoffnungsvolle, schöne und wunderbare Nachrichten aus dem Leben gesammelt; eine besondere Aktion auch angesichts der Corona-Pandemie.

"Die Fastenzeit ist normalerweise die Zeit des Verzichts. Verzichten, das machen wir jetzt aber schon fast ein Jahr. Viele Menschen belasten die andauernden Corona-Beschränkungen. Doch trotzdem sind da ja auch noch die guten, schönen und wunderbaren Seiten im Leben. Deshalb wollen wir den Blick auf das Positive richten und Hoffnung wecken, denn schließlich ist Ostern das Fest der Hoffnung und die beste Nachricht überhaupt", sagt Pressesprecher Stephan Schnelle. Neben den guten Nachrichten gibt es auf der Seite auch die Möglichkeit, Hoffnungsaugenblicke zu teilen: Auf einem Good-News-Blog können Menschen ab Aschermittwoch von ihren Lichtblicken und Hoffnungszeichen in der Fastenzeit 2021 erzählen. Wer etwas Hoffnungsvolles und Mutmachendes erlebt hat, kann seine Geschichte per E-Mail an info@bistum-limburg.de senden.

Im Rahmen dieser Kampagne startet das Bistum Limburg zum ersten Mal einen Kanal auf dem kostenlosen Instant-Messaging-Dienst "Telegram". Unter dem Namen "Fastenzeit - Gute Zeit" wird Felicia Schuld, Redakteurin der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, innerhalb der Fastenzeit Nachrichten an die Abonnenten schicken und diese so mit durch ihre Fastenzeit nehmen.

"In der Vergangenheit war es immer so, dass ich in der Fastenzeit auf etwas verzichtet habe - Alkohol, Fleisch, Kaffee. In diesem Jahr möchte ich den Blick auf gute Nachrichten und Dinge lenken, die mich beschäftigen", sagt Schuld.

Wer die Nachrichten bekommen möchte, kann den Kanal bei Telegram unter "Fastenzeit - Gute Zeit" oder unter t.me/gutezeit abonnieren. Die Aktion läuft von Aschermittwoch bis Ostermontag, 5. April.