Mit Graffiti legale Kunst machen

LIMBURG - Ein leichter Geruch von Sprühlack lag auf dem Schulhof der Friedrich-Dessauer-Schule in der Luft. Der Grund: Das Jugendbildungswerk des Landkreises Limburg-Weilburg bietet einen „Graffiti-Workshop“ im Rahmen des Sommerferienprogramms an. Zwei Tage lang trafen sich dazu zwölf Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Betreut wurden sie von den Graffiti-Künstlern „Scid“ und „Harti“. Sie vermittelten Techniken und Tipps und den Umgang mit verschiedensten Materialien. Graffiti, das bedeutet eben nicht nur Schmierereien an Hauswänden. Auch Gebrauchsgegenstände wie Handyhüllen könnten besprüht werden, erklärte Cara Basquitt, Bildungsreferentin des Jugendbildungswerkes, die zudem auf das große Interesse an dem Thema verwies.

Alltagsgegenstände schöner machen

„Es drohen hohe Strafen“, erklärte Künstler „Scid“, „wenn Graffitis auf fremde Wände gesprüht werden“. Die Jugendlichen erfuhren vielmehr, wie man legal schöne Sachen gestalten kann. Das hat auch Mira aus Elz gemacht: Sie hat ihr Skateboard besprüht. „Vielleicht können wir ja daraus eine Marke machen. Das wäre cool“, sagte sie.

In der vierten Ferienwoche bietet das Programm an vier Tagen Crossgolf und Bogenschießen für 12- bis 15-Jährige, in der sechsten Ferienwoche eine zweitägige Forscherwerkstatt mit den „science birds“ aus Frankfurt für 8- bis 12-Jährige, eine halbtägige Schmuck-Werkstatt für 8- bis 12-Jährige sowie ein zweitägiges „Outdoor-Abenteuer in der Steinzeit“ mit Dr. Holger Rittweger vom „Mobilen Landschaftsmuseum“ für 10- bis 13-Jährige.