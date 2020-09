Mit Spitzhacke bedroht und beraubt

Mit einer Spitzhacke soll ein Unbekannter in Limburg einen 21-Jährigen bedroht und dann beraubt haben. Der Täter soll zudem ein etwa sechs Jahre altes Kind bei sich gehabt haben. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Limburg (red). Ein 21 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in der Limburger Graupfortstraße beraubt worden. Gegen 20 Uhr ist der Mann im Bereich des Busbahnhofs von einem Unbekannten mit einer Spitzhacke bedroht worden. Währenddessen, so schilderte er es gegenüber der Polizei, habe der Täter die Herausgabe der Geldbörse gefordert und sich anschließend mit der Beute in Richtung Bahnhof entfernt. Der Räuber soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale, sportliche Statur sowie kurze, braune Haare gehabt haben. Er soll fließend russisch sprechen und mit einer längeren Jacke mit Tarnfarbenmuster sowie einer blauen Dreiviertelhose bekleidet gewesen sein. Zudem sei er in Begleitung eines etwa sechsjährigen Jungen mit schwarzen Haaren gewesen. Zeugen des Vorfalls können sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.