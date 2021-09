Mit Tempo 220 und mehr als drei Promille auf A3 unterwegs

Betrunken, zu schnell und kein Führerschein. Bei dem Mann, den die Polizei am Samstag auf der A3 stellte, kommt einiges zusammen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

BRECHEN - Da kam einiges zusammen: Viel zu schnell und außerdem mit drei Promille erheblich betrunken ist am Samstagmittag einen 56-jährigen Mann mit seinem BMW über die Autobahn 3 bei Brechen gerast.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er beobachtete, wie der Mann auf der Autobahntankstelle Weilbach gegen eine Zapfsäule pinkelte und dabei erheblich torkelte. Wie die Polizei später mitteilte, beobachte der Zeuge anschließend weiter, wie der Mann in einen BMW stieg und auf die A3 in Richtung Köln fuhr. Die Autobahnpolizei verfolgte den Wagen - zwischenzeitlich, so die Polizei, mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 Km/h - und stoppte ihn Höhe Limburg.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille, darüber hinaus hatte der 56-jährige Fahrer auch keinen Führerschein. Er wurde festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Der BMW wurde, so die Polizei weiter, zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Der 56-Jährige konnte die Dienststelle nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.