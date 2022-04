Mit Vollgas zum Abi: Prüfungen starten in Limburg-Weilburg

Glückwünsche zum Start der Abitur-Prüfungen 2022 am Gymnasium Philippinum Weilburg. Foto: Agathe Markiewicz

LIMBURG-WEILBURG - "Mit Vollgas zum Abi", "Du schaffst das", "Möge die Macht mit dir sein": Am heutigen Mittwoch starten 626 Schülerinnen und Schüler im Landkreis Limburg-Weilburg in ihre Abiturprüfungen. Viele Familienangehörige und Freunde haben sich dafür besondere Motivations-Nachrichten ausgedacht und auf Schildern vor den Schulen angebracht.

So wie am Gymnasium Philippinum in Weilburg, wo diese Fotos entstanden sind - stellvertretend für alle Schulen. Und auch die Redaktion schließt sich den Wünschen an: Viel Erfolg und gutes Gelingen.

Die schriftlichen Abiprüfungen finden im Zeitraum bis zum 11. Mai statt. Sie beginnen heute mit den Prüfungen in Deutsch. Am Donnerstag stehen Physik-Prüfungen auf dem Plan und am Freitag ist Englisch an der Reihe. Die Nachprüfungen sind für den Zeitraum vom 23. Mai bis 9. Juni angesetzt.

Von Spongebob bis Slytherin - die thematische Vielfalt der Wünsche ist breit gefächert. (Foto: Agathe Markiewicz)

Oft sind es Mama und Papa, die viel Erfolg wünschen. (Foto: Agathe Markiewicz)

Einhorn und Mundart - mit der Kombi schafft man alles. (Foto: Agathe Markiewicz)

Chemische Zeichen lassen viel Platz für kreative Botschaften. (Foto: Agathe Markiewicz)

Selbstgemacht statt kaufen - diese Wünsche sind individuell gestaltet worden. (Foto: Agathe Markiewicz)

Möge die Macht mit dir sein. Damit ist alles gesagt. (Foto: Agathe Markiewicz)

Ab in die Zukunft - was passt besser zum Abitur? (Foto: Agathe Markiewicz)

Professionell gestaltete Plakate sind ebenfalls zu finden. (Foto: Agathe Markiewicz)

Der Puh-Bär passt prima zu Vinnie. (Foto: Agathe Markiewicz)