Mithilfe der Kunst den Corona-Sorgen entfliehen

"Traumwelten" hat Künstlerin Ute Voll dieses Bild genannt - gezeichnet mit Acryl auf Leinwand. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Kunstverein "Lahn Artists" präsentiert ab Samstag, 27. November, die Ausstellung "Alles offen" in den Limburger Kunstsammlungen im Historischen Rathaus. Die Schau wird in Kooperation mit der Firma Schuy Recycling und dem Kulturamt der Stadt gezeigt.

"Der Titel der Ausstellung ,Alles Offen' wurde demokratisch beschlossen und könnte dem Wunsch entstammen, dass sich in den pandemischen Zeiten viele Menschen zwischen Arbeit, Verpflichtungen und Sorgen oder auch in der Isolation gefangen fühlen", beschreibt Renate Kuby als Vorsitzende der Lahn Artists die Gefühlslage in der Künstlergruppe aus Limburg und Umgebung.

Besucher dürfen sich auf eine spannende Mischung aus verschiedenen Bereichen der Kunst freuen, die das Gefühl der Hoffnung und des Optimismus widerspiegeln soll, aber auch sehr viel Offenheit zeigt. Bisher war die Jahresausstellung der Lahn Artists immer eine beliebte Veranstaltung, mit gut besuchten Vernissagen, vielen Nebenveranstaltungen und mit einer beständig steigenden Besucherzahl.

ÖFFNUNGSZEITEN Die Jahresausstellung des Kunstvereins "Lahn Artists" im Historischen Rathaus, Fischmarkt 21, ist zu folgenden Zeiten zu sehen: freitags (3. und 10. Dezember) von 14 bis 17 Uhr; samstags (27. November, 4. und 11. Dezember) von 11 bis 17 Uhr und sonntags (28. November, 5. und 12. Dezember) von 11 bis 17 Uhr.

Die im vergangenen Jahr vorgesehene Jahresausstellung musste coronabedingt abgesagt werden, und auch der aktuellen Veranstaltung werden sich weder eine Vernissage noch Nebenveranstaltungen anschließen, da sich der Verein an die aktuellen Auflagen halten muss und will. Rund 40 Künstler stellen ihre Werke aus und reichen sie als Fotos für die parallel stattfindende virtuelle Präsentation ein. Im vergangenen Jahr hatten die Lahn Artists ihre Ausstellung zum ersten Mal digital präsentiert.

Im Fokus der Ausstellung stehen Malerei, Fotografie und Bildhauerei. Fragen zu den Werken, den Arbeitsweisen, zum Verein oder der bildenden Kunst werden bei Führungen beantwortet, die an den Ausstellungstagen dreimal täglich kostenfrei stattfinden. Die Kunstsammlung ist nicht barrierefrei, es gibt jedoch die Möglichkeit, ab Samstag, 27. November, die Ausstellung virtuell auf www.lahnartists.de zu besuchen.

Zusätzlich wird am Donnerstag, 2. Dezember, um 19 Uhr der Film "Warum sind wir kreativ" als Zusatzveranstaltung im Kreml-Kulturhaus (Zollhaus) gezeigt.

"Mit Offenheit das Werk beginnen, mit Neugierde das Experiment wagen, neue Wege freudig entdecken - diese Freiheit suchen wir in der Kunst. Lassen Sie sich überraschen von den Werken der Künstlerinnen und Künstler", lädt Renate Kuby ein.

Es ist die insgesamt 20. Kunstausstellung des Vereins, die seit einigen Jahren in den Kunstsammlungen stattfindet, zuvor waren sie im Trombetta-Haus oder auch im Hammerschlag-Gebäude. Nach Angaben von Steve Whitton, Zweiter Vorsitzender der Lahn Artists, haben die Ausstellungen stets Brücken geschlagen zwischen den Künstlern, ihren Werken und den Besuchern sowie den Austausch gefördert.

Weitere Informationen per E-Mail: info@lahnartists.de oder Telefon 01 77-20 64 830.