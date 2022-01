"Mobilität am Meilenstein" geht in die zweite Runde

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der Bürgerdialog "Mobilität Am Meilenstein" geht in seine nächste Runde. Für Freitag, 14. Januar, sind die Bewohner des Quartiers von 17.30 Uhr an zur digitalen Veranstaltung eingeladen. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Südstadt und Vertretern der Stadtverwaltung sollen Themen erörtert werden, die beim ersten Dialogforum benannt, bisher aber noch nicht vertieft wurden.

Alle, die dabei sein wollen, können sich beim Quartiersbüro per Mail an qm-limburg @qurban.de bis Mittwoch, 12. Januar, 14 Uhr, anmelden. Der Zugangslink zur Veranstaltung wird dann zugeschickt. Bei allen Fragen rund um diese Veranstaltung, zum Beispiel, wenn keine Möglichkeit der digitalen Teilnahme vorhanden ist, steht das Quartiersbüro um Marcus Schenk helfend zur Seite. Es ist erreichbar unter Telefon 0 64 31-7 79 63 16 oder per Mail an qm-limburg @qurban.de, Quartiersmanager Marcus Schenk ist direkt erreichbar unter Telefon 01 77 5 21 23 45 oder per Mail schenk@qurban.de