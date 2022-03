Motorradfahrer bei Unfall nahe Bad Camberg schwer verletzt

Ein Krankenwagen transportierte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus nach Wiesbaden. Symbolbild: goldencow_images/stock.adobe

BAD CAMBERG - Am frühen Samstagmorgen ist ein 24-Jähriger mit seinem Zweirad bei Bad Camberg verunglückt. Laut Polizei befuhr er gegen 1 Uhr mit seiner Suzuki GSXR-1000 die Landstraße von Bad Camberg-Erbach aus in Richtung Autobahnauffahrt. Hinter einer Kuppe verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links in den Straßengraben ab und überschlug sich mit seinem Motorrad.

Der junge Mann wurde schwer verletzt und nach Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus nach Wiesbaden transportiert. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.