Mutmaßlicher Dealer gestellt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei am Montagabend, 17. Januar, festgenommen. Der 24-Jährige fiel der Polizei gegen 20 Uhr in Höhe der City-Arkaden in Limburg auf. Der Mann flüchtete, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Bei der Flucht, so die Polizei, habe er seine Umhängetasche hinter ein geparktes Auto geworfen. In der Tasche befanden sich einzeln verpackte Drogen und Utensilien zum Portionieren und Verkaufen. Der 24-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln gefertigt.