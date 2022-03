Mutter und Tochter bei Brand verletzt

Eine Frau und ihre Tochter sind am Mittwochabend bei einem Wohnungsbrand in Bad Camberg verletzt worden. Symbolfoto: Harald Kaster

HADAMAR - Eine 39 Jahre alte Frau und ihre Tochter sind am Mittwochabend, 23. März, bei einem Brand im Badezimmer ihrer in der Straße "Hammelburg" gelegenen Wohnung durch starke Rauchentwicklung leicht verletzt worden. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 21.45 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Wehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Mutter und Tochter wurden vom Rettungsdienst behandelt. Brandursache war möglicherweise ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät.