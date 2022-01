Nach der Erleuchtung setzt es Schläge

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Sonntag ist es um 3.30 Uhr in Limburg in der Dr.-Wolff-Straße in einer Gaststätte zu einer Körperverletzung gekommen. Ein derzeit noch unbekannter Mann kam zu dieser Zeit ins Lokal und leuchtete einem anwesenden Gast mehrfach mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Als der 19-Jährige dies unterbinden wollte, wurde er laut Polizeibericht unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Täter. Beschreibung: schwarzes T-Shirt, weiße Aufschrift "Pegador", beide Arme bis zu den Händen tätowiert, schwarze Brille und Dreitagebart. Täterhinweise werden an die Polizei Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 erbeten.