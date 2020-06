Nach Unfallflucht eingeschlafen

Erst hat ein 47 Jahre alter Mann in Dauborn eine Unfallflucht begangen, dann ist er am Steuer eingeschlafen. Symbolfoto: DRK

Hünfelden-Dauborn (red). Am Donnerstagabend ist ein 47 Jahre alter Mann in der Grubenstraße in Dauborn nach einer Unfallflucht am Steuer seines Fahrzeuges eingeschlafen. Der 47-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 23 Uhr mit seinem BMW auf der Grubenstraße in Fahrtrichtung Eufinger Straße unterwegs, als der Mann mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota touchiert und im Anschluss die Flucht ergriffen haben soll. Ein Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung des flüchtenden Pkw auf, der schließlich im Einmündungsbereich zur Eufinger Straße stoppte. Dort gelang es dem Zeugen, die Tür des BMW zu öffnen und den Zündschlüssel abzuziehen.

Zu diesem Zeitpunkt soll der 47-Jährige schon sichtlich benommen hinter seinem Lenkrad gesessen haben und schließlich eingeschlafen sein. Zur Untersuchung seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sich der 47-Jährige zudem einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht besteht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol sowie möglicherweise Betäubungsmitteln mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Der bei der Unfallflucht entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.