NeoBarock holt alte Werke in die Gegenwart

Beim Meisterkonzert der Kulturvereinigung Limburg gastiert der Echo-Klassik-Preisträger "NeoBarock". Foto: Patrick Essex

LIMBURG - Im Rahmen der Meisterkonzerte der Kulturvereinigung Limburg gastiert am Donnerstag, 28. Oktober, um 20 Uhr der Echo-Klassik-Preisträger "NeoBarock" in der Stadthalle Limburg. Maren Ries (Violine/Skordierte Violine), Ariane Spiegel (Violoncello) und Stanislav Gres (Cembalo) spielen Werke von Dietrich Becker, Heinrich Ignaz, Franz Biber, William Byrd, Johann Jacob Walther, Marco Uccellini, Giuseppe Tartini, Francois Couperin und Antonio Vivaldi.

Personalisierte Tickets zu dem Konzert gibt es ausschließlich in der Ticketzentrale in Limburg, Bahnhofsplatz 2, oder per Telefon unter 0 64 31-98 06 19. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 Uhr bis 14 Uhr und am samstags von 10 Uhr bis14 Uhr. Eine Ticket-Online-Bestellung ist zurzeit nicht möglich.

Für den Zugang gilt die 3G-Regel.