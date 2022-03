Neue Bleibe für Frauen ohne Wohnsitz in Limburg

Mit Isomatte und Schlafsack auf der Suche nach einer Bleibe: Für wohnsitzlose Frauen ist das Leben oft noch schwerer als für obdachlose Männer. In Limburg sollen nun drei Container Abhilfe schaffen und den Frauen eine sichere Übernachtungsmöglichkeit bieten. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

LIMBURG - Seit 2017 gibt es in der Rudolf-Schuy-Straße eine Notunterkunft für Wohnsitzlose. Die Einrichtung wird nur von allein lebenden Männern bewohnt. Nun bietet die Stadt auch Frauen eine ähnliche Unterkunft in Form von Containern an. Das ist als befristete Lösung angedacht, bis die Stadt in der jetzigen Caritas-Einrichtung in der Eisenbahnstraße eine feste Bleibe findet.

"Die ersten Bewohnerinnen haben die neue Einrichtung bezogen", sagt Semanta Dejanovic, die im Ordnungsamt für Menschen ohne Wohnsitz zuständig ist. Unter den drei Bewohnerinnen ist auch eine Frau, die zuvor die städtische Unterkunft in der Brückengasse bewohnte. Das städtische Gebäude soll wegen baulicher Mängel möglichst bald komplett geräumt sein. Ein dort noch lebendes Pärchen ist in eine eigene Wohnung gezogen, für ein weiteres Paar sucht die Stadt noch eine Bleibe.

"Mit den Männern haben wir den Anfang gemacht, nun wollen wir auch die Wohnsituation für die Frauen verbessern", macht Limburgs Erster Stadtrat Michael Stanke deutlich. Mit der Einrichtung in der Rudolf-Schuy-Straße gibt es seit 2017 eine Bleibe, die Rückzugsmöglichkeiten und durchaus auch etwas Privatsphäre bietet. Die Bewohner dort haben zudem eine Betreuung durch den Caritasverband, ein Sicherheitsdienst ist in den Abend- und Nachtstunden aktiv, ein Hausmeister ist stundenweise vor Ort, außerdem gibt es ärztliche Sprechstunden, und die Caritas bietet Corona-Tests an. "Unser Ziel war und ist es, den Bewohnern eine Bleibe zu bieten, die wichtige Standards erfüllt", so Stanke.

Die Wohncontainer bestehen aus einer abgeschlossenen Einheit mit Sanitäranlagen für jeweils drei Bewohnerinnen.

Was in der Rudolf-Schuy-Straße auf Dauer angelegt ist - die Einrichtung wurde 2019 erweitert und bietet neben neun Einzel- und elf Doppelzimmern noch eine Notschlafstelle mit sechs Plätzen mit separatem Eingang -, ist für die Frauen in der Innenstadt von vornherein als Übergangslösung konzipiert. Die drei Container beinhalten Einzelzimmer, Duschen und Waschgelegenheiten.

Die Bewohnerinnen dort werden wie die Männer in der Rudolf-Schuy-Straße durch die Caritas betreut, der Sicherheitsdienst ist auch für den neuen Standort zuständig. Die Bleibe in den Containern verschwindet, wenn das der Stadt gehörende Eckhaus Eisenbahnstraße/Wallstraße von der Wohnsitzlosenhilfe der Caritas in Richtung ihres neuen Domizils verlassen wird. So sieht es ein 2018 vorgelegtes Konzept der Verwaltung vor. Auch das benachbarte Gebäude, das sich im Besitz der Caritas befindet, soll in das Betreuungskonzept für Frauen integriert werden.

MEHR MENSCHEN OHNE BLEIBE Die Zahl wohnsitzloser Menschen steigt. Wie die Stadt Limburg mitteilt, lag die Zahl der in Notunterkünfte eingewiesenen Personen Ende des Jahres 2017 noch bei 70, hinzu kamen noch 14 Männer im Wohnheim der Caritas. Aktuell sind rund 120 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen, etwa 90 von ihnen sind in Unterkünften der Stadt untergebracht. Daneben nimmt auch die Zahl der Personen mit psychischen Auffälligkeiten stetig zu, was die Anforderungen an die Betreuung erhöht und die Unterbringung in Wohnungen zusätzlich erschwert.

Geht alles glatt, soll dies 2024 der Fall sein. Bis dahin wird es die Brückengasse als Notunterkunft nicht mehr geben. Mit dem Bezug des Hauses in der Eisenbahnstraße wird es nach Angaben von Semanta Dejanovic jedoch auch möglich werden, Notunterkünfte in der Ste-Foy-Straße oder auch im Finken aufzugeben und zu räumen. Die Wohnungen können dann wieder anders genutzt werden.

"Was wir täglich merken in unserer Arbeit: Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen", sagt Harry Fenzl als Leiter der Wohnsitzlosenhilfe der Caritas. Nach seiner Einschätzung ist das ein Problem, dem sich die Gesellschaft in Gänze stellen muss. Haus- und Grundstücksbesitzer seien ebenso aufgefordert wie Institutionen, Unternehmen, Vereine oder Kirchengemeinden, leer stehenden Wohnraum oder Häuser zur Miete anzubieten. Auch Grundstücke für mobile Häuser oder Container können eine Hilfe sein.

Interessenten können sich bei der Stadt Limburg unter Telefon 0 64 31-20 32 90 oder per E-Mail an die Adresse semanta.dejanovic@stadt.

limburg.de melden.