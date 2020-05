Neue Fahrradbügel vor dem Stadthaus

Neue Fahrradbügel sollen in Limburg das Radeln attraktiver machen. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Sechs Fahrrad-Anlehnbügel aus Edelstahl wurden für Besucher vor dem Stadthaus der Limburger Stadtverwaltung in der Straße "Über der Lahn" aufgestellt. Weitere fünf dieser Fahrradständer werden im Herbst auf dem Kornmarkt und später an weiteren neuen Standorten in der Stadt folgen, bestehende Fahrradständer werden nicht umgerüstet. Aufgestellt werden sie von den Mitarbeitern des Bauhofs. "Diese Bügel haben den Vorteil, dass Fahrräder sicherer abgeschlossen werden können", erklärt Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) und sieht die Fahrradständer als positiven Beitrag für eine bessere Luft in Limburg, denn ausreichend und sichere Ständer motivierten zum Radfahren in der Stadt.

Für die Ständer auf dem Kornmarkt und weitere in der Altstadt wurde eine verzinkte Variante gewählt, damit sie sich ins Stadtbild einfügen. Ein weiterer Vorteil sei der Platz für Lastenfahrräder. Auch Kinderfahrräder könnten bequem neben einem Erwachsenenrad unter dem Bügel abgestellt werden.

Die Kosten für die Bügel vor dem Stadthaus liegen bei 2400 Euro, für die auf dem Kornmarkt bei 1000 Euro.