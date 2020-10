Neue Markierungen sollen Radeln in Limburg sicherer machen

Der bestehende Schutzstreifen für Fahrradfahrer führt ohne Abstand an den parkenden Autos vorbei, das kann zu gefährlichen Situationen führen. Deshalb sollen die Markierungen geändert werden. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Mehr Sicherheit für Radler: Die Limburger Konrad-Kurzbold-Straße bekommt neue Fahrradschutzstreifen. Ab Donnerstag, 22. Oktober, werden die alten Markierungen entfernt und durch neue ersetzt. Wetterbedingt können die Arbeiten verschoben werden.

Seit einigen Jahren, teilte die Stadt mit, gebe es in der Konrad-Kurzbold-Straße zwischen der "Alten Lahnbrücke" und dem Kreisel an der Einmündung der Grabenstraße Schutzstreifen für Radfahrer, die auf beiden Seiten der Fahrbahn verlaufen. Diese führen aber direkt an den Randstreifen entlang, die zum Abstellen und Parken von Autos genutzt werden. Eine schnell und unachtsam geöffnete Fahrzeugtür stelle für jeden Radler eine große Gefahr da.

Das soll sich nun ändern. Nun wird im Abstand von 60 Zentimetern zum Parkstreifen eine deutlich sichtbare Blocklinie, ein 50 Zentimeter lange rund 25 Zentimeter breiter Streifen mit 20 Zentimetern Freiraum, als Abgrenzung aufgebracht.

Direkt neben der Blocklinie werden zur Fahrbahnmitte hin Fahrradsymbole aufgebracht, um die Autofahrer zusätzlich auf Radler aufmerksam zu machen. Die Fahrbahn zwischen den Trennstreifen ist 5,82 Meter breit und wird sowohl von Kraftfahrzeugen als auch von Fahrradfahrern genutzt. Der Trennstreifen zwischen der Fahrbahn und Parkplätzen am Seitenrand soll der Sicherheit dienen und wird nicht befahren.

Diese Möglichkeit der Markierung besteht nach Angaben des Amts für Verkehrs- und Landschaftsplanung erst seit einer Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der Grabenstraße, seit Ende Mai sind dort statt 50 nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt. Da es auf der Konrad-Kurzbold-Straße zudem nur einen geringen Anteil an Schwerverkehr gibt, die "Alte Lahnbrücke" ist für Schwerverkehr gesperrt, sei es nun möglich, den Sicherheitsstreifen umzusetzen.

Trennstreifen könnten auch an anderen Stellen entstehen

Mit der neuen Markierung in der Konrad-Kurzbold-Straße möchte die Stadt zunächst Erfahrungen sammeln, da es solche Sicherheitstrennstreifen im Stadtgebiet noch nicht gibt. Sollte sich die neue Markierung bewähren, können diese auch anderorts entlang von Parkplätzen am Straßenrand aufgebracht werden, wo beengte Verhältnisse es erfordern. Während der Arbeiten wird es zu zeitweisen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen und bei der Benutzung der Parkplätze am Straßenrand kommen.