Neue Regeln fürs Oktoberfest

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Aufgrund der durch die Landesregierung aktualisierten Coronavirus-Schutzverordnung vom Donnerstag können Volksfeste ohne eine festgelegte Teilnehmerzahl im Freien stattfinden und beim Besuch ist kein Impfnachweis und auch kein Nachweis eines Tests notwendig. Das gilt auch für das Oktoberfest in Limburg, dessen Fahrgeschäfte und Stände am Freitag, 15 Uhr, öffnen. Zugleich macht die Stadt als Veranstalter des Oktoberfestes auf dem Marktplatz darauf aufmerksam, dass die Abstandsregeln von 1,50 Meter zwischen den einzelnen Personen einzuhalten ist und im Gedränge respektive in Ansammlungen von Menschen eine Maske zu tragen ist. Für den Besuch der Veranstaltungen in der Markthalle gilt abends die 2G-Regel, bei den Veranstaltungen am Sonntag- und Montagvormittag jeweils die 3G-Regel.