Neue Urnenwand für Friedhof in Linter

Eine solche Urnenwand wird zukünftig als weitere Grabart auf dem Friedhof in Linter errichtet und als letzte Ruhestätte angeboten. Foto: Thomas Münch/ModuS

LIMBURG-LINTER - Der Magistrat der Stadt Limburg hat die Auftragsvergabe einer Urnenwand für den Friedhof in Linter als Pilotprojekt beschlossen. Mit 235 Feuer- gegenüber 91 Erdbestattungen hat sich 2021 auf den Limburger Friedhöfen der Trend zu Feuerbestattungen fortgesetzt. Nun wird es eine weitere Grabart für Urnen geben.

Bisher konnte zwischen Reihen- und Wahlgräbern, Rasengräbern, Urnengemeinschaftsanlagen oder Baumgräbern ausgewählt werden. Für dieses Jahr wird es im Stadtteil Linter eine Urnenwand als weitere Auswahlmöglichkeit geben, die der Magistrat mit einer Auftragsvergabe zur Lieferung und Montage von Urnenkammern in Höhe von 25 000 Euro beschlossen hat. Die Urnenwand ist Teil eines Pilotprojektes und soll bei erfolgreicher Annahme durch die Bürger auch auf weiteren Friedhöfen in Limburg angeboten werden.

Höhere Kosten als bei anderen Urnengrab-Arten

"Mit einer Urnenwand ergänzen wir nun die große Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten auf unseren Friedhöfen und bieten so jedem Verstorbenen und den Angehörigen eine angemessene und würdevolle letzte Ruhestätte an", teilt der 1. Stadtrat Michael Stanke (CDU) mit.

Eine Erstbelegung der Urnenwand ist mit einer Laufzeit von 30 Jahren angesetzt und kann währenddessen auch doppelbelegt werden. Dafür muss jedoch mehr Geld ausgegeben werden als für eine der anderen Bestattungsmöglichkeiten. Durch die Aufnahme der neuen Urnenwand ist eine Änderung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebührenordnung notwendig. Die Nutzungsgebühren für eine Bestattung in der Urnenwand werden voraussichtlich etwa dreimal so hoch sein wie beispielsweise in einem der Urnengemeinschaftsgräber. Dies liegt an dem größeren Aufwand für die Bestattung und den höheren Anschaffungskosten für die Urnenwand, die ein Anbieter aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg liefern wird.

Die Vorteile des Konzeptes dieses Anbieters sind zum einen, dass die Urnenkammern aus einzelnen Würfeln mit massiven Granitplatten bestehen, die flexibel über- und nebeneinander angeordnet werden können. Die Sockelelemente und Abdeckplatten können außerdem individuell gefertigt werden, und auch das Granitmaterial kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, wie die Stadt Limburg mitteilt.