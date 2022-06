Neun Verletzte nach Auffahrunfall auf BAB 3 bei Elz

Am Donnerstagabend hat es auf der Bundesautobahn zwischen den Anschlussstelle Limburg-Nord und Diez gekracht. Symbolfoto: Jürgen Mahnke

ELZ - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21.10 Uhr auf der Bundesautobahn 3 wurden insgesamt neun Personen in zwei Fahrzeugen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizei hintereinander auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs, als der vorausfahrende Fahrer eines VW Jetta zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez plötzlich die Geschwindigkeit reduzierte.

Grund hierfür war ersten Erkenntnissen zufolge die tiefstehende und deshalb blendende Sonne. Dass der VW langsamer wurde, bemerkte der dahinter fahrende BMW-Fahrer offenbar zu spät, sodass er auf den Vordermann auffuhr.

Durch den Aufprall wurden alle neun Insassen der beiden Wagen leicht verletzt und zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro.