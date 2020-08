Jetzt teilen:

Limburg (red). Unbekannte haben in der Limburger Albrechtstraße einen 25-Jährigen niedergeschlagen und beraubt. Am Dienstagnachmittag, berichtet die Polizei, erschien der 25-Jähriger beim Polizeiposten in Limburg und erstattete Anzeige wegen eines Vorfalls von Samstagnacht. Dabei soll er eigenen Aussagen zufolge gegen 0.30 Uhr in der Albrechtstraße von sechs Personen angesprochen und um Zigaretten gefragt worden sein. Er habe daraufhin nicht geantwortet und stattdessen versucht, sich von der Gruppe zu entfernen. Der 25-Jährige sei jedoch von den Unbekannten eingeholt und niedergeschlagen worden. Während er am Boden gelegen habe, entwendeten sie die Geldbörse. Der junge Mann gab an, danach zunächst das Bewusstsein verloren zu haben. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter Telefon (0 64 31-9 14 00 melden.