Obduktion bestätigt: Leichnam ist Vermisster 86-Jähriger aus Limburg

Die Obuktion bestätigt: Bei dem Leichnam, den ein Landwirt bei Mähdrescharbeiten gefunden hatte, handelt es sich um den vermissten, 86 Jahre alten Mann aus Limburg. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

Limburg (red). Bei dem Leichnam, den ein Landwirt Ende Juli bei Mähdrescharbeiten am Rande eines Feldes in der "Eppenau" gefunden hatte, handelt es sich um den 86 Jahre alten Senior aus Limburg, der seit dem 9. Juli vermisst worden war. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Polizei ist der Leichnam obduziert worden. Die Obduktion habe bestätigt, dass es sich um den vermissten Senioren handelt. Hinweise auf eine Straftat oder eine Fremdeinwirkung konnte die Limburger Kriminalpolizei nicht feststellen.