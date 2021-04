Offheimer Schule schreibt Geschichte

Stellen die transkribierte Offheimer Schulchronik vor (von links): Bürgermeister Marius Hahn, Stadtarchivar Christoph Waldecker, die langjährige Schulleiterin Carmen Roßbach, Ortsvorsteher Arne Piecha und Schulleiter Michael Wüst. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-OFFHEIM - Es ist ein Stück Offheimer Geschichte, was sich im fünften Band der Beiträge zur Geschichte Limburgs versammelt: Die von Stadtarchivar Christoph Waldecker transkribierte - also in eine lesbare Form gebrachte - und mit Erläuterungen versehene Schulchronik von Offheim umfasst die Jahre 1821 bis 1975.

Zugleich ein Blick

in die Dorfgeschichte

Die Chronik hält nicht nur Ereignisse fest, die direkt mit der Schule zu tun haben, sondern widmet sich auch dem Geschehen im Dorf. "Die herzoglich nassauische Landesregierung verfügte 1819, dass in jeder Schule eine Chronik zu führen ist und dass dabei auch Vorkommnisse festzuhalten sind, die den Ort insgesamt betreffen", erläuterte Waldecker den Ausgangspunkt für die Chronik.

Mit der Schulchronik wurde im Jahr 1821 begonnen, wobei Jacob Widerstein als erster Verfasser auch einen Blick auf die Zeit bis ins Jahr 1752 zurück gewährt, als es zum ersten Mal in Offheim eine Schule gab.

DIE SCHULCHRONIK "Die Offheimer Schulchronik (1752-)1821 bis 1975" als fünfter Band der Beiträge zur Geschichte der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn von Christoph Waldecker als Bearbeiter ist in einer Erstauflage von 300 Stück erschienen und ist im Limburger Stadtarchiv, Telefon 0 64 31-20 33 68, E-Mail christoph.waldecker@stadt.limburg.de und im Buchhandel unter der ISBN-Nummer 978-3-936162-16-5 erhältlich.

Die Schulchronik hält die Zahl der Schüler fest, gibt Auskunft über die Lehrer, widmet sich mit regelmäßigen Einträgen den Ernten und dem Wetter. Eingetragen wurde natürlich auch, wenn es im Orte brannte oder welcher Pfarrer seinen Dienst in Offheim versah.

Die Chronisten nahmen dabei auch Ereignisse der großen Politik mit auf. "Die Schulchroniken erhalten viele Informationen, die sich in anderen Akten und Quellen nicht finden", unterstreicht Stadtarchivar Christoph Waldecker.