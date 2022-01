Ohne Führerschein auf Parkplatz geübt

Bei einer Polizeikontrolle auf einem Parkplatz in Bad Camberg stoppt die Polizei eine 25-Jährige, die keinen Führerschein besitzt. Offensichtlich wollte sie das Fahren üben. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

BAD CAMBERG - Wollte die junge Frau das Autofahren üben? Falls ja, ist das gründlich schief gegangen. Am Sonntagnachmittag, 23. Januar, hat die Polizei eine Frau ohne Führerschein am Steuer eines Autos erwischt. Die Halterin des Fahrzeugs, teilte die Polizei mit, saß daneben auf dem Beifahrersitz. Eine Streife der Limburger Polizei kontrollierte auf einem Parkplatz in der Limburger Straße den Mitsubishi. Die 25-jährige Fahrerin konnte keinen Führerschein vorlegen, weil sie keinen besaß. Da die Fahrzeughalterin direkt neben der 25-Jährigen saß und die Fahrt ohne Führerschein so offensichtlich ermöglichte und zuließ, müssen sich beide Frauen nun einer Strafanzeige stellen, denn auch das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist strafbar. Die Polizei rät: Für Fahrübungen ohne Führerschein sollte nie der öffentliche Verkehrsraum genutzt werden, sondern immer nur geschlossene Fahrübungsplätze.