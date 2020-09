Ohne Maske Mitarbeiterinnen angespuckt

In einem Supermarkt in Frickhofen bespuckt ein Unbekannter drei Mitarbeiterinnen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Dornburg-Frickhofen (red). Am frühen Montagabend hat ein Unbekannter in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Straße in Frickhofen drei Mitarbeiterinnen bespuckt.

Der Unbekannte soll nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr ohne Mund-Nase-Schutz den Supermarkt betreten haben. Darauf sprach ihn Angestellte des Marktes an. Auf die Ansprache habe der Mann sehr aggressiv reagiert und die Mitarbeiterinnen schließlich angespuckt.

Der Mann soll 35 bis 40 Jahre alt sowie etwa 1,65 Meter groß gewesen sein und kurze braune Haare gehabt haben. Bekleidet sei der Täter mit einem grau gemusterten T-Shirt und einer kurzen Hose gewesen.

Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 an die Polizei wenden.