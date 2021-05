Ökumenischer Kirchentag: Bischof Bätzing zieht Bilanz

Jetzt teilen:

LIMBURG/FRANKFURT - Für den Limburger Bischof Georg Bätzing war es "richtig und wichtig", den dritten Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) unter Pandemiebedingungen gefeiert zu haben.

Viele Menschen hätten darauf gewartet, dass die christlichen Kirchen sich zu wichtigen Zukunftsfragen der Menschen und der Gesellschaft äußerten. Bätzing: "Die Themen des ÖKT waren hoch aktuell. Es ging unter anderem um die Zukunftssicherung durch Klimagerechtigkeit oder um die Folgen der Corona-Pandemie weltweit."

Der Bischof sagt weiter: "Wir haben aber auch auf die krisenhafte Situation der Kirche hingeschaut und uns mit Fragen des sexuellen Missbrauchs und mit dem Vertrauensverlust befasst."

Im Schlussgottesdienst am Sonntag sei das gemeinsame Zeugnis noch einmal sehr deutlich geworden.

Das Verbindenden ist

stärker als das Trennende

"Ich persönlich gehe mit diesen Erfahrungen sehr gestärkt in die Zukunft. Das, was immer noch trennt, werden wir offen benennen und ehrlich bearbeiten. Aber das, was uns verbindet, ist weitaus stärker. Unsere Gesellschaft wartet auf unser gemeinsames Zeugnis in den vielen Fragen, die Menschen beunruhigen und bewegen. Beim ÖKT haben wir gezeigt: Wir sind da, schaut hin, sprecht mit uns, fragt uns an. Wir sind gerne bereit, von der Hoffnung Zeugnis zu geben, die uns verbindet", resümierte Bätzing.