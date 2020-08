Opfer im Krankenhaus: Clowns und Zombies jagen 13 Jährigen

Drei maskierte Jugendliche haben in Niederhadamar einen 13-Jährigen so erschreckt, dass dieser dabei einen Schock erlitten hat. Symbolfoto: dpa

HADAMAR - Drei maskierte Jugendliche haben in Niederhadamar einen 13-Jährigen so erschreckt, dass dieser dabei einen Schock erlitten hat. Wie die Polizei mitteilte, war der 13-Jährige gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg in der Nähe des Friedhofswegs unterwegs, als aus einem Maisfeld heraus drei mit Clown- und Zombiemasken vermummte Personen hervorgesprungen sind. Laut Polizei rannten sie dem Jugendlichen hinterher. Es gelang ihm zwar, auf seinem Fahrrad zu flüchten. Zu Hause angekommen, musste er jedoch laut Polizei wegen eines Schocks in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Vorfall und insbesondere Personen mit Masken beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.