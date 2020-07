Opfer mit Messer bedroht: Mann wird festgenommen

Für einen 48-Jährigen klickten jetzt in Hadamar die Handschellen. Er hatte einen Mann mit einem Messer bedroht. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Hadamar (red). Weil er einen anderen Mann mit einem Messer bedroht hat, hat die Polizei am Donnerstag einen 48 Jahre alten Mann in der Egermannstraße in Hadamar festgenommen. Der 48-Jährige soll gegen 17.45 Uhr an der Wohnungstür eines 39 Jahre alten Bekannten in der Egermannstraße geklopft und diesen unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe einer Decke aufgefordert haben.

Gesuchter versteckt

sich unter dem Bett

Nachdem der Mann sich zunächst von der Wohnung entfernt hatte, flüchtete er beim Eintreffen der Polizei zurück in das Mehrfamilienhaus. Die Beamten durchsuchten die Wohnung und fanden den 48-Jährigen dann unter einem Bett liegend.

Tritte, Kopfstöße und Beleidigungen

Er wurde festgenommen und zur Polizeistation nach Limburg gebracht. Da gegen den Mann ein Haftbefehl in einer anderen Sache vorlag, wurde er am Freitag einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt, die Untersuchungshaft gegen ihn Mann anordnete.

Zudem wurden gegen den 48-Jährigen weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sich der Mann während der Vorführung vor Gericht unter anderem mit Tritten sowie Kopfstößen und Beleidigungen zur Wehr gesetzt hatte.