Paartherapeutin gibt Tipps für die Corona-Krise

Hat momentan viel Zeit zum Spazieren: Familien- und Paartherapeutin Sabine Ungeheuer. Foto: Agathe Markiewicz
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TIPPS GEGEN LANGEWEILE
Gemeinsam Kochen: Dabei können Sie Kinder, zum Beispiel mit Schnippeln von Gemüse, einbinden. Auch ungewöhnliche Rezepte, die Sie schon immer mal ausprobieren wollten, könnten in diesen Tagen den Weg auf die Speisekarte finden. Sport: Ob draußen mit Joggen, Rad oder Inliner fahren - probieren Sie neue Wege und Pfade aus. Allein oder mit der Familie ist das erlaubt. Bestimmt gibt es einen Waldlehrpfad, den Sie gemeinsam mit den Kindern bei einem Spaziergang erkunden können. Wer aber lieber Zuhause bleiben möchte, für den gibt es im Internet einige Ideen. Zum Beispiel die 30-Tage-Bauch-, Beine-, Po- oder/und Bikini-Challenge.
Ausmisten: Kleider- oder Schuhschrank, Garage oder Keller - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wellness: Zeit für einen Entspannungstag.
Gesellschaftsspiele spielen: Bei Monopoly, Scrabble oder Risiko verfliegt ein Nachmittag ruckzuck. Genauso beim Puzzeln.
Alte Fotoalben anschauen: Eine Reise in die Vergangenheit, bei der schöne Erinnerungen garantiert sind.
Briefe und Karten schreiben: Wer freut sich nicht über einen handgeschriebenen Gruß?
Handarbeit: Stricken, Häkeln, Nähen, Basteln - entspannend und produktiv.
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