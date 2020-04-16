Donnerstag, 16.04.2020 - 04:00
4 min
Pater Franz Josef Schiersch: ""Heute bin ich Rätselrater"
Von Dieter Fluck
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40 PALLOTTINER GEWÄHREN EINBLICKE IN IHR LEBEN
Der von unserem Mitarbeiter Dieter Fluck erarbeitete Band kann ab sofort zum Preis von 13,95 Euro beim Autor vorbestellt werden.
Unsere Porträts mit den Lebenswegen der Limburger Pallottiner haben bei der Leserschaft großes Interesse gefunden.
Deshalb gibt es nunmehr eine Zusammenfassung der bisher vorliegenden 40 Biografien von Patres und Brüdern, die im Missionshaus in der Wiesbadener Straße leben und zum Teil noch aktiv sind.
In dem 176 Seiten umfassenden, mit 76 Fotos illustrierten Buch "Unser Leben im Auftrag Pallottis" gewähren die Klosterbrüder interessante Einblicke in ihre weitreichenden Aufgabengebiete und schildern zumeist unglaubliche Lebensleistungen.
Der von unserem Mitarbeiter Dieter Fluck erarbeitete Band kann ab sofort zum Preis von 13,95 Euro beim Autor vorbestellt werden.
E-Mail: flucki@t-online.de oder Telefon 0 64 31-4 52 03.
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