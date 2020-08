Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Jetzt teilen:

Brechen-Oberbrechen (red). Der Fahrer eines Pedelec hat sich beim Sturz mit seinem Fahrrad am Dienstagmorgen in Brechen schwer verletzt. Gegen 11.20 Uhr befuhr der 70-jährige Radfahrer die Straße "In der Hohl" im Ortsteil Oberbrechen, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Der Mann musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben könnten, können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 an die Polizei wenden.