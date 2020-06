Peter-Josef Mink folgt auf Pfarrer Reinhold Kalteier

Neuer kommissarischer Geschäftsführer: Peter-Josef Mink. Foto: Ute Schäfer/ Domsinknaben

Limburg (red). Ein neues Gesicht bei den Limburger Domsingknaben: Dr. Peter-Josef Mink ist seit 1. Mai kommissarischer Geschäftsführer des Limburger Knabenchors. Mit dem Leiter der Domsingknaben, Domkantor Andreas Bollendorf, und dem Pädagogen Christoph Meurer vervollständigt er das Team in der Verantwortung für die Domsingknaben und das Musische Internat.

In den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung fallen unter anderem die Verwaltung der Finanzen, Dienst- und Fachaufsicht - soweit nicht im Bereich Musik oder Pädagogik - und die Personalführung. Zudem gehören auch seelsorgerische Aufgaben zur Tätigkeit. "Mich reizt die Zusammenarbeit mit Menschen, die für die musica sacra stehen. Dies ist ein wichtiger Dienst innerhalb der Liturgie. Was mir im Pastoralen Dienst ein Anliegen war, das gilt auch für meinen neuen Einsatzort: Mir liegt sehr an der Authentizität von christlichem Glauben und alltäglichem Leben", sagte Mink.

Mink, Jahrgang 1955, studierte Katholische Theologie, Philosophie und Pädagogik. Er ist Diplomtheologe, promovierte in Philosophie und war lange Zeit als Seelsorger tätig. Bis zu seinem Ruhestand im März 2019 arbeitete er in drei Pfarreien und Pastoralen Räumen, zuletzt im Pastoralen Raum Blasiusberg mit den Kommunen Dornburg, Elbtal und Waldbrunn.

Mink tritt die Nachfolge von Pfarrer Reinhold Kalteier an, der im Juni 2019, ursprünglich für den Zeitraum von drei Monaten, die Aufgabe des Geschäftsführers übernahm. Kalteier, zu diesem Zeitpunkt bereits Pfarrer im Ruhestand, begleitete fortan den Reorganisationsprozess bei dem Limburger Knabenchor. Nach dem plötzlichen Tod des Wetzlarer Pfarrers Peter Kollas hatte Reinhold Kalteier ab August 2019 die dortige Pfarrverwaltung und Seelsorge übernommen.