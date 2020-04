Peter Remmel verlegt die Osternacht vor die Kirche

Jetzt teilen:

In diesem Jahr blieben die Kirchen an Ostern wegen der Corona-Pandemie bekanntlich geschlossen. Peter Remmel, Hobbyastronom und Mitglied der Sternwarte Limburg, nutzte genau diese Zeit der Feier zur Osternacht für eine ungewöhnliche Aufnahme der Berger Kirche in Werschau unter dem klaren nächtlichen Sternenhimmel. Die Aufnahme zeigt, wie sich der Sternenhimmel innerhalb von 75 Minuten über dem Turm der Berger Kirche scheinbar im Kreis dreht. Der Polarstern ist im Foto direkt über der Kirchturmspitze positioniert und alle anderen Sterne drehen sich gegen den Uhrzeigersinn um diesen scheinbaren Mittelpunkt des Sternenhimmels. Foto: Peter Remmel