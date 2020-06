Pfarrer Werner Otto leitet jetzt den Priesterrat

Auch für den Priesterrat gilt: Abstand halten. Foto: Bistum Limburg

Limburg (red). Dr. Werner Otto, Pfarrer von Sankt Bonifatius in Frankfurt, ist neuer Sprecher des Priesterrats im Bistum Limburg. Der 54-jährige übernimmt das Sprecheramt von Pfarrer Ludwig Reichert, der fortan im Geschäftsführenden Ausschuss des Priesterrats tätig sein wird.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das die Mitglieder des Priesterrats mir entgegenbringen", sagte Otto nach seiner Wahl bei der letzten Sitzung des XIV. Priesterrats im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod. "Eine der wichtigsten Aufgaben der diözesanen Gremien in der neuen Amtsperiode wird die Umsetzung der Ergebnisse des MHG-Projekts sein. Dafür möchte ich mich engagieren. Als Mitglied der Synodalversammlung ist mir auch sehr wichtig, dass der Priesterrat an den Themen arbeitet, die im Synodalen Weg behandelt werden", sagte Otto. Er hoffe, dass besonders bei der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern und bei der Gewaltenteilung konkrete Fortschritte aim Bistum gemachen werden", sagte Otto.

Bischof setzt auf brüderliches Miteinander

Bischof Dr. Georg Bätzing dankte Pfarrer Reichert für sein Engagement sowie allen Mitgliedern des XIV. Priesterrats für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. "Der Priesterrat ist ein wichtiges Beratungsgremium für mich und für unser gesamtes Bistum. Ich freue mich auf ein bereicherndes Miteinander mit dem XV. Priesterrat und auf die zukünftigen Beratungen. Das brüderliche Miteinander zwischen Bischof und Priestern wird bei Beratungen im Priesterrat noch einmal besonders deutlich", sagte der Bischof.

DER PRIESTERRAT Der Priesterrat ist ein Gremium, das vom Kirchenrecht vorgeschrieben ist und das Presbyterium (Priester) einer Diözese repräsentiert. Das Gremium wird als "Senat des Bischofs" beschrieben und soll den Bischof bei der Leitung der Diözese unterstützen. Es berät alle Fragen, die Leben und Dienst der Priester betreffen und ist vor der Entscheidung über für die Diözese wichtige Fragen anzuhören. Der Priesterrat setzt sich zusammen aus zwölf Mitgliedern, die von allen Priestern im Dienst der Diözese gewählt werden, weiteren vier auf Vorschlag des Presbyteriums vom Bischof berufenen Mitgliedern, sowie je einem Vertreter der jüngeren Priester, der Ordenspriester, der Priester im Ruhestand und der Priester anderer Muttersprache. Er bildet Ausschüsse zu Schwerpunktbereichen (z.B. Personalrat, Sozialkommission, Aus- und Weiterbildung) und entsendet zwei Mitglieder in den Diözesansynodalrat. Er entsendet ein Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft der Priesterräte in Deutschland

Ebenfalls neu gewählt wurde der Geschäftsführende Ausschuss des Priesterrates. Er bereitet die Sitzungen vor, führt sie durch und ist für die laufenden Geschäfte verantwortlich.

Mitglieder des Gremiums sind neben dem Sprecher die Pfarrer Gerrit Engelmann, Ludwig Reichert und Frank Schindling.