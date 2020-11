Pkw gerät in Gegenverkehr: drei Schwerverletzte

Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos wurden insgesamt drei Beteiligte schwer verletzt. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-AHLBACH - Nicht angepasste Geschwindigkeit: Das war nach ersten Ermittlungen der Polizei die Ursache für den schweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstagabend in der Ahlbacher Spange zwischen Limburg und Hadamar.

Ein mit zwei jungen Leuten besetzter Pkw war dort gegen 18.30 Uhr bei der Auffahrt auf die B 49 in Richtung Weilburg in einer langen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenprall der beiden Wagen wurden laut Polizei drei Insassen schwer verletzt.

Neben der Feuerwehr war auch ein Gutachter vor Ort, um den Unfall zu rekonstruieren. Die Straße sollte an der Unfallstelle bis circa 21.15 Uhr gesperrt bleiben.