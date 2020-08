Pkw in Elz angezündet

Jetzt teilen:

Elz (red). Beim Brand eines geparkten Pkw in der Nacht zum Dienstag ist in der Friedrich-Ebert-Straße in Elz ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Das Feuer wurde gegen 2.15 Uhr im Bereich einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses bemerkt.

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Elz war der Motorraum des betroffenen Citroen bereits komplett in Brand geraten.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist davon auszugehen, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.