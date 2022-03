Polizei blitzt auf der B 49 in Limburg-Weilburg

An der Ahlbacher Spange bei Limburg hat die Polizei auf der B 49 das Tempo gemessen. 139 Fahrer waren zu schnell. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Am Freitagabend hat die Polizei die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 49 überwacht. Die Beamten bauten ihr Messgerät an der Ahlbacher Spange bei Limburg in Fahrtrichtung Weilburg auf. In der drei Stunden währenden Messzeit wurden dabei 1451 Fahrzeuge erfasst, von denen 139 zu schnell unterwegs waren. 57 davon waren so schnell, dass es zu einem Bußgeld mit Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt kommen wird. Ein Autofahrer war so schnell unterwegs, dass er sich zusätzlich auf ein Fahrverbot einstellen muss. Er wurde mit 147 anstelle der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde gemessen.