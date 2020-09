Polizei schnappt flüchtenden Unfallfahrer in Limburg

Symbolfoto:dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Ein 17-jähriger Motorrollerfahrer hat nach einem Unfall in Limburg versucht, zu fliehen. Zufällig war die Polizei in der Nähe und verhinderte genau das. Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich gleich mehrere Gründe, welche den Jugendlichen zur Flucht bewogen haben könnten.

Der 17-Jährige fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Motorroller auf der Grabenstraße in Richtung "Alte Lahnbrücke", als er an einer Kreuzung mit dem Toyota einer 27-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Der Rollerfahrer stürzte und wollte dann zu Fuß von der Unfallstelle flüchten. Diese Flucht konnte jedoch durch zufällig in der Nähe stehende Polizisten verhindert werden.

Bei der Überprüfung kam heraus, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, keine gültige Fahrerlaubnis besaß und zudem keine Kennzeichen an dem Roller angebracht waren. Der Roller wurde daher sichergestellt und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen seines Verhaltes in dementsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.