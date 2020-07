Die Polizei in Limurg hat einen mutaßlichen Dieb gestellt, der in eine Wohnung eingebrochen sein soll. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Limburg (red). In der Nacht zum Freitag konnte in der Frankfurter Straße in Limburg ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte sich der 35-Jährige zunächst gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und im Anschluss zu einer dortigen Wohnung verschafft, aus der ein Mobiltelefon gestohlen wurde. Zeugen hatten die Polizei informiert, die dann den Tatverdächtigen im Treppenhaus stellen konnte. Nach Polizeiangaben war er erheblich alkoholisiert.