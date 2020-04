Polizei sucht Verdächtigen

Jetzt teilen:

Limburg-Dietkirchen (red). Nach dem Diebstahl mit einem Messer sucht die Polizei Zeugen: Nachdem am zweiten Februarwochenende in einem Elektronikgeschäft in der Höhenstraße in Dietkirchen ein Ladendieb unter Vorhalten eines Messers unerkannt die Flucht ergriffen hatte, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Da die bisherigen polizeilichen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Mannes geführt haben, liegt der Limburger Polizei nun ein Beschluss des Limburger Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Aufnahmen einer Überwachungskamera vor. Die Aufnahmen des Verdächtigen sind unter www.presseportal.de/blaulicht zu finden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Täter am Samstag, 8. Februar, gegen 19.30 Uhr versucht, mehrere Elektronikartikel im Gesamtwert von rund 300 Euro zu entwenden. Als der Mann von einem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurde, soll der Unbekannte das Messer gezogen und aus dem Geschäft geflüchtet sein.

Wer Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Limburger Polizei unter

Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.