Polizei verhaftet mutmaßliche Drogenhändler

Die Polizei hat zwei 28 und 23 Jahre alte Männer aus Bad Camberg und Selters festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an bandenmäßigen Drogenhandel beteiligt zu sein.

BAD CAMBERG/SELTERS - WEil sie im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben, hat die Polizei zwei Männer aus dem Kreis Limburg-Weilburg festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, durchsuchten Drogenfahnder bereits am vergangenen Dienstag Wohnungen in Bad Camberg sowie den Selterser Ortschaften Eisenbach und Niederselters.

Anfang September waren ein 23 Jahre alter Mann aus Niederselters sowie ein 28-Jähriger aus Eisenbach ins Visier der Beamten geraten. Die umfangreichen Ermittlungen der Drogenfahnder erhärteten laut Polizei den Verdacht, dass das Duo im größeren Stil mit Betäubungsmitteln handele. Am 27. Oktober schlugen die Ermittler dann zu und durchsuchten sowohl die Wohnungen der beiden Männer als auch zwei weitere Wohnungen in Bad Camberg und Niederselters. Diese sollen als Lagerstätte für die Betäubungsmittel gedient haben.

In der Wohnung in Bad Camberg stellte die Polizei rund vier Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Haschisch sowie Amphetamine und 70 Gramm Kokain sicher. Weitere Betäubungsmittel, darunter zwei Kilogramm Marihuana sowie zehn Gramm Haschisch, befanden sich zudem in einem Fahrzeug, mit dem der 28-jährige Verdächtige zusammen mit einem 27 Jahren alten Mann in Niederselters unterwegs gewesen sein soll. Darüber hinaus fanden die Beamten in der Wohnung des Eisenbachers mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Limburger Kriminalpolizei nahm in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen sechs Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren auf. Die beiden 28 und 23 Jahre alten Hauptverdächtigen wurden am 28. Oktober einer Haftrichterin am Amtsgericht in Limburg vorgeführt. Diese ordnete laut Polizei Untersuchungshaft gegen das Duo an.