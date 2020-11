Polizei verhaftet mutmaßlichen Drogendealer

Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Donnerstag der letzten Woche konnten Beamte der Limburger Kriminalpolizei in Limburg einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen und größere Mengen Betäubungsmittel sicherstellen.

Der 27-jährige Tatverdächtige war im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen ins Visier der Drogenfahnder geraten und konnte schließlich am 19. November im Bereich des Limburger Bahnhofes festgenommen werden. Bei mehreren direkt nach der Festnahme durchgeführten und durch das Amtsgericht Limburg angeordneten Wohnungsdurchsuchungen, wurden die Beamten in einer Limburger Wohnung fündig, welche der Mann augenscheinlich als Lagerstätte für das Betäubungsmittel nutzte. Hier stellten die Beamten unter anderem rund 1,5 Kilogramm Cannabis sowie etwa 200 Gramm Kokain sicher.

Sowohl in der Wohnung des 27-Jährigen in Limburg, als auch in der Wohnung der Freundin des Tatverdächtigen in Elz konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der Festgenommene ist bereits hinreichend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt und steht zudem unter laufender Bewährung. Er wurde nach seiner Festnahme einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt, welche Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.