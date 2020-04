Pragmatisch gegen Corona: Limburg baut die Bänke ab

Pragmatisch - und gegen die Virus-Verbreitung: Die Bänke auf dem Bahnhofsplatz in Limburg sind abmontiert. Foto: Stadt Limburg

Limburg (red). Die Bänke auf dem Bahnhofsvorplatz und rund um die Pusteblume in Limburg sind verschwunden und bieten keine Möglichkeit mehr zum Verweilen. Die Stadt reagiert damit auf die Nutzung der Bänke von Personengruppen.

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben am Donnerstag die Bänke auf dem Bahnhofsplatz demontiert und anschließend auch die Bänke rund um die Pusteblume abgeschraubt. "Wir als Stadt hätten uns das anders gewünscht, doch leider haben sich auf den Bänken immer wieder Personengruppen eingefunden, die die derzeit geltenden Abstandsregeln Erste Stadtrat Michael Stanke die Situation. Für die Stadt habe damit Handlungsbedarf bestanden. Deshalb seien die Bänke demontiert worden. Zuvor hat es Versuche gegeben, die Situation anders zu lösen. Vertreter der Polizei und vom Ordnungsamt hätten immer wieder gezielt vor Ort angesprochen, die städtische Sozialarbeiterin in Gesprächen in den Einrichtungen versucht, auf eine Verhaltensänderung hinzuwirken und davon zu überzeugen, dass in der aktuellen Situation Abstand halten das Gebot der Stunde ist und die Bildung von dicht sitzenden oder stehenden Personengruppen nicht erlaubt ist. Doch diese Versuche, Verständnis zu erreichen und eine Änderung des Verhaltens herbeizuführen seien gescheitert.

Im Ordnungsamt und auch bei Bürgermeister Marius Hahn (SPD) und dem 1. Stadtrat als zuständigem Dezernenten seien in den vergangenen Tagen vermehrte Beschwerden über dieses Verhalten und Bildung von kleineren Personenansammlungen eingegangen.

Es geht um die

Eindämmung des Virus

"Was wir tun, dient dem Schutz der Allgemeinheit. Das ganze öffentliche Leben wird derzeit stark eingeschränkt, damit die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt wird", verdeutlicht Stanke.

Da nach dem Abbau der Bänke sofort die Brunnenumrandungen genutzt worden seien, um weiterhin relativ eng und in Gruppen zusammen zu sitzen, werden der Brunnen auf dem Bahnhofsplatz und die Pusteblume an der Stadthalle mit Bauzäunen versperrt.

"Das ist keine Schikane, sondern dient dem Schutz der Allgemeinheit", so der Erste Stadtrat. Die Stadt werde die Einhaltung der derzeit strengen Regeln beim Aufenthalt in der Öffentlichkeit weiter kontrollieren, auch im Hinblick auf mögliche Verdrängungseffekte. Das Land hat inzwischen mit einer Verordnung klargestellt, dass Verstöße mit Bußgeldern geahndet werden können.

Die Mitarbeiter des Bauhofs werden die Zeit nutzen und die abmontierten Bänke überarbeiten und wieder mit einem neuen Anstrich versehen, sodass die ungewollte "Bank-Pause" effektiv genutzt wird.