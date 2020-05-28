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Donnerstag, 28.05.2020 - 17:26
5 min. inkl. Video

Prozess um Bluttat in Wetzlar: Ein Angeklagter klagt

Der mutmaßliche Todesschütze hat die Bluttat im Wetzlarer Westend zum Prozessauftakt eingeräumt. Doch seine Worte klingen mehr nach Anklage als nach Geständnis.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar

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Strenge Corona-Vorkehrungen: Hinter Plexiglasscheiben sitzt der 28-jährige mutmaßliche Haupttäter auf der Anklagebank im Limburger Schwurgerichtssaal. Foto: Steffen Gross

Strenge Corona-Vorkehrungen: Hinter Plexiglasscheiben sitzt der 28-jährige mutmaßliche Haupttäter auf der Anklagebank im Limburger Schwurgerichtssaal. Foto: Steffen Gross

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NEUSTART NACH CORONA-ABSAGE

Es war der zweite Anlauf für den Prozess, eigentlich sollte der Auftakt bereits im März stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte die Pläne zunichteAuch die Vorbereitungen für den Neustart an diesem Donnerstag seien mit größerem Aufwand verbunden gewesen, berichtete der Vorsitzende Richter Andreas Janisch. Die Rahmenbedingungen seien in Telefonkonferenzen mit allen Beteiligten abgestimmt worden.

Auf der Anklagebank trennten Plexiglasscheiben die drei Angeklagten und ihre Verteidiger. Nur fünf Zuschauer waren entsprechend der Größe des Raums zugelassen, dazu vier Medienvertreter mit Akkreditierung.

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