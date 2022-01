Räder und Bremsen gestohlen

Jetzt teilen:

LIMBURG - Unbekannte haben in Limburg in der Rudolf-Schuy-Straße in der Nacht von Montag, 24. Januar, auf Dienstag, 25. Januar, Räder und Bremsanlagen von Neufahrzeugen auf einem Parkplatz gestohlen. Die Täter betraten nach Polizeiangaben das eingezäunte Parkplatzgelände eines Autohauses und gingen gezielt hochwertige Neufahrzeuge an. Es wurden drei Fahrzeuge der Marke Audi auf Pflastersteine aufgebockt und dann die Kompletträder und Bremsanlagen abmontiert. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist nicht bekannt, es muss allerdings ein Transportfahrzeug in der Nähe gewesen sein. Die Fahrzeuge sind bei den Diebstählen beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro, der Wert des Diebesgutes auf ungefähr 25 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.